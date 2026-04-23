Financial Times - 23 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* Un groupe dirigé par CVC se rapproche d'un accord de 1 milliard de livres sur les retraites de Standard Life

* L'UE reconsidère son opposition au forage pétrolier et gazier dans l'Arctique

* La Suisse frappe UBS avec une proposition d'augmentation de capital de 20 milliards de dollars

* Le mineur ukrainien Ferrexpo avertit qu'il pourrait être à court de liquidités d'ici le mois d'août

* EQT fait une offre améliorée de 9,7 milliards de livres pour Intertek

* L'envoyé de Trump cherche à remplacer l'Iran par l'Italie pour la Coupe du monde de football

Vue d'ensemble

* Un consortium mené par CVC Capital Partners CVC.AS et Prudential Financial PRU.N a émergé en tant que favori pour acquérir une participation d'une valeur de plus d'un milliard de livres (1,35 milliard de dollars) dans l'activité de transfert de risque de pension de Standard Life SDLF.L (PRT).

* L'Union européenne envisage d'abandonner son opposition aux nouveaux forages pétroliers et gaziers dans l'Arctique.

* La Suisse a accordé à UBS UBSG.S des concessions sur les nouvelles règles prévues en matière de capital, augmentant les fonds propres de base Common Equity Tier 1 (CET1) d'UBS d'environ 20 milliards de dollars, mais le gouvernement est resté fidèle à sa principale exigence, à savoir que la banque capitalise entièrement ses unités à l'étranger.

* Le producteur ukrainien de boulettes de minerai de fer Ferrexpo FXPO.L a déclaré qu'il poursuivait une levée de fonds potentielle d'au moins 100 millions de dollars pour éviter l'insolvabilité, avertissant qu'il ne disposait que de suffisamment de liquidités pour survivre jusqu'à la fin du mois d'août environ sans nouveau financement.

* La société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.ST a déposé une proposition améliorée pour la société britannique Intertek ITRK.L , évaluant l'entreprise de tests de produits à 9,7 milliards de livres sterling.

* Paolo Zampolli, envoyé spécial du président américain Donald Trump, a demandé à la FIFA de remplacer l'Iran par l'Italie lors de la prochaine Coupe du monde.

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