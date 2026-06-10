 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En France, une liste de matchs à haut risque dressée avant le Mondial
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 21:53

En France, une liste de matchs à haut risque dressée avant le Mondial

En France, une liste de matchs à haut risque dressée avant le Mondial

Précautions maximum. À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde, ce jeudi, avec le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud à l’Azteca, la Direction nationale de la sécurité publique (DNSP) a établi la liste des sélections dont les rencontres pourraient aboutir sur de potentiels débordements . Celle-ci comprend bien évidemment les matchs de l’équipe de France, mais aussi des sélections suivantes : Algérie, Sénégal, Portugal, Turquie et Iran , qui « devront faire l’objet d’une certaine vigilance sur l’ensemble du territoire national » , écrit ce mercredi la police française dans un courrier.

Une liste qu’explique la DNSP par l’engouement suscité par les différents supporters des sélections qui participeront à la grande messe du foot. « La Coupe du monde de football sera très largement suivie en France par les supporters de l’équipe de France mais également par les différents membres des communautés étrangères présentes sur le territoire. » En écho aux débordements qui ont eu lieu à Paris après la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG, la sécurité publique craint des événements bien spécifiques, à savoir des « rodéos motorisés, des rassemblements spontanés sur la voie publique, des tirs de feux d’artifice et mortiers » dans de « nombreux points du territoire national, occasionnant des gênes à la circulation, des mouvements de foule et des prises à partie des forces de l’ordre. »

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La réaction lunaire de Gianni Infantino à l'exclusion d'Omar Artan
    La réaction lunaire de Gianni Infantino à l'exclusion d'Omar Artan
    information fournie par So Foot 10.06.2026 23:03 

    Traduction : « M’emmerdez pas à 24h du début de la Coupe du monde. » Quelques jours après l’expulsion du meilleur arbitre d’Afrique, le Somalien Omar Artan, que l’administration Trump a expliqué ce jeudi par un supposé lien avec le terrorisme, c’était au tour de ... Lire la suite

  • Les Bleus sont à Boston !
    Les Bleus sont à Boston !
    information fournie par So Foot 10.06.2026 22:48 

    Reste à ne pas bégayer devant la douane… Ce mercredi 10 juin, aux alentours de 22h heure française, les Bleus ont atterri à Boston ! Parti de l’aéroport du Bourget en début d’après-midi (avec une petite heure de retard), l’Airbus A321 de l’équipe de France a crissé ... Lire la suite

  • Un premier pas dans une éventuelle cession du Parc des Princes au PSG
    Un premier pas dans une éventuelle cession du Parc des Princes au PSG
    information fournie par So Foot 10.06.2026 22:21 

    Enfin proprio ? C’est en tout cas le chemin qui se dessine pour le PSG, toujours à la recherche de la bonne formule pour définir son nouveau stade. Alors que dernièrement, les sites de Massy et Poissy, à l’étude pour la construction d’un stade tout neuf, semblent ... Lire la suite

  • À Orlando, le coup d'envoi d'Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps
    À Orlando, le coup d'envoi d'Angleterre-Costa Rica décalé à cause du mauvais temps
    information fournie par So Foot 10.06.2026 21:23 

    À un jour du début de la Coupe du monde. Partie se mettre en jambe en Floride, la sélection anglaise affronte le Costa Rica (pas qualifié) ce mardi soir à Orlando. Problème, le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu à 22h heure française, a été décalé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank