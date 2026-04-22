Financial Times - 22 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* L'autorité britannique de régulation de l'énergie va obtenir le pouvoir de bloquer les bonus

* Deutsche Telekom examine la fusion avec T-Mobile US

* Lufthansa réduit 20 000 vols pour économiser du carburant alors que les prix montent en flèche

* Shell confronté à un nouveau test judiciaire sur le climat

* Revolut vise une valorisation de 200 milliards de dollars lors de son entrée en bourse

Vue d'ensemble

* La Grande-Bretagne va remanier l'organisme de régulation de l'énergie Ofgem, en lui accordant de nouveaux pouvoirs pour faire respecter le droit de la consommation et interdire les bonus des dirigeants.

* Deutsche Telekom DTEGn.DE envisage l'idée de créer une nouvelle société holding qui ferait une offre publique d'achat sur l'ensemble des actions de ses activités existantes et de celles de T-Mobile US TMUS.O .

* Lufthansa LHAG.DE a annulé 20 000 vols entre mai et octobre pour économiser du carburant.

* Friends of the Earth Netherlands, un groupe néerlandais de défense du climat, a lancé une nouvelle procédure judiciaire contre Shell SHEL.L aux Pays-Bas, exigeant que le géant britannique de l'énergie mette immédiatement fin à ses investissements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers.

* L'application financière britannique Revolut a annoncé aux investisseurs qu'elle visait une valorisation de 200 milliards de dollars lors de son entrée en bourse.