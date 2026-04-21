Financial Times - 21 avril

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Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* Tim Cook, directeur général d'Apple, passera le relais à John Ternus en septembre

* Heathrow peut augmenter les redevances des compagnies aériennes pour financer son projet de troisième piste, selon le régulateur

* Merz et Commerzbank attaquent les "tactiques hostiles" d'Andrea Orcel alors que la bataille pour le rachat s'intensifie

* Le propriétaire de William Hill en pourparlers avec l'opérateur de jeux Bally's Intralot

Vue d'ensemble

* Apple AAPL.O a déclaré que Tim Cook quittera son poste de directeur général du fabricant de l'iPhone au début du mois de septembre et sera remplacé par John Ternus, responsable du matériel.

* Le régulateur britannique de l'aviation a proposé d'autoriser l'aéroport d'Heathrow à récupérer jusqu'à 320 millions de livres (432,42 millions de dollars) de coûts anticipés liés aux travaux d'agrandissement, alors que le plus grand aéroport du Royaume-Uni poursuit ses projets d'augmentation de capacité.

* Le chancelier allemand Friedrich Merz et la Commerzbank

CBKG.DE ont attaqué UniCredit CRDI.MI , accusant la banque italienne de tactiques "hostiles" dans sa tentative de 35 milliards d'euros (41,21 milliards de dollars) de prendre le contrôle du groupe basé à Francfort.

* Le groupe de paris Evoke EVOK.L , propriétaire de William Hill UK et de 888, évalue une proposition de rachat de la société grecque de loterie et de jeux Bally's Intralot

BYLOTr.AT , évaluant la société britannique criblée de dettes à 225,3 millions de livres (303,88 millions de dollars).

(1 $ = 0,7400 livres)

(1 $ = 0,8493 euros)