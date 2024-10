Finalisation de l'acquisition de 42,06% du capital de Clasquin par SAS

(AOF) - Suite à l'annonce du 21 mars 2024 et à l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités réglementaires compétentes, Clasquin confirme la finalisation de l'acquisition des actions détenues par M. Yves Revol et Olymp, représentant 42,06% du capital social de Clasquin SA, par SAS Shipping Agencies Services Sàrl, au prix de 142,03 euros par action. Ce prix représente une prime de 13,17% par rapport au dernier cours de clôture et de 14,22% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 60 jours de bourse avant l'annonce de l'offre, et de 59,94% par

Ce prix représente aussi une prime de 59,94% par rapport au dernier cours de clôture et de 70,42% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 60 jours de bourse avant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives entre M. Yves Revol et Olymp, d'une part, et SAS, d'autre part, en date du 4 décembre 2023.

SAS déposera le 14 octobre 2024 une offre publique d'achat auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le solde des actions Clasquin, au même prix de 142,03 euros par action. SAS a l'intention de procéder à un retrait obligatoire si les conditions applicables sont remplies à l'issue de la clôture de l'offre.

Le projet d'offre ainsi que les projets de note d'information et de note en réponse qui seront déposés auprès de l'AMF demeurent soumis à l'examen de l'AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

L'opération est soutenue par le Directeur Général de Clasquin et d'autres membres clés de l'équipe de management, qui se sont engagés à apporter la totalité de leurs actions Clasquin dans le cadre de l'offre, représentant au total environ 8,5% du capital social.