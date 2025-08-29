Fin de mois difficile pour les marchés européens

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé la dernière séance du mois d'août dans le rouge. Le CAC 40 a fini sur un repli de 0,76%, à 7 703,90 points. L'indice phare parisien a fléchi de près de 0,9 % sur l'ensemble de ce mois et de 3,3% sur cette semaine, pénalisé par la crise politique en France. L'EuroStoxx50 a perdu 0,77% à 5 355,14 points et 0,66% en août. Le Dax a terminé sur un repli de 0,50% ce vendredi. L'indice allemand a conclu ce mois d'août sur un recul de 0,6%.

Record en clôture du S&P 500 et du Dow Jones

A Wall Street, les indices reculent également après la publication des chiffres de l'inflation (PCE) du mois de juillet. Vers 17h30, le Dow Jones cède x,xx% alors que la veille il avait dépassé un nouveau sommet en clôture, atteignant 45 636 points. De son côté, le S&P500 a établi un nouveau record absolu en séance à 6 508 points.

Ce vendredi, les investisseurs ont pris connaissance d'un indice des prix PCE américain en progression de 2,6% en juillet, en rythme annuel, comme attendu, après 2,6% en juin.. En version core, il a augmenté de 2,9% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en juin. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed. Pour Art Hogan, chief market strategist chez B Riley Wealth Management ces données " laissent certainement la porte grande ouverte à une baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed) en septembre ".

Hier, d'ailleurs, l'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, a encouragé l'institution monétaire à abaisser son taux directeur de 25 points de base lors de la prochaine réunion de politique monétaire prévue les 16 et 17 septembre.

Côté économie toujours, aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance hier des données sur le PIB. Celui-ci a affiché une croissance plus élevée que prévu au deuxième trimestre. Il est en hausse de 3,3% contre une progression anticipée de 3%, comme en première estimation, après un repli de 0,5% au premier trimestre.

L'incertitude politique en France pèse à la Bourse de Paris

Les indices parisiens ont été pénalisés cette semaine par l'annonce de François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre. Cette décision a intensifié les incertitudes économique et politique dans l'Hexagone.

Ce vote dans 10 jours pourrait se conclure par une chute du gouvernement Bayrou. Signe de la fébrilité des investisseurs, le spread franco-allemand - une mesure du risque politique - s'est encore élargi mercredi à 82 points de base, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis avril dernier. Il termine la semaine légèrement en dessous 80.

Dans ce contexte politique incertain, les valeurs françaises très dépendantes de la conjoncture du pays ont souffert : Vinci et Eiffage dans le secteur des concessions, mais aussi Société Générale et Crédit Agricole.

En Europe, on notera aussi que la Banque centrale européenne n'envisage plus que d'éventuels "ajustements marginaux" de ses taux d'ici la fin de l'année 2025, après une série de huit baisses consécutives liées au reflux de l'inflation, selon le compte-rendu de sa dernière réunion publié jeudi.

Côté valeurs ce vendredi, Rémy Cointreau a enregistré l'un des plus forts replis de l'indice SBF 120 même si la société s'est montrée moins pessimiste à propos de l'impact des droits de douane américains sur ses résultats annuels. En revanche, Plastivaloire a fini largement en tête du marché SRD grâce au relèvement des objectifs annuels.

Hier, les investisseurs avaient fait la fine bouche à propos des résultats meilleurs que prévu de Nvidia. Son chiffre d'affaires et son bénéfice net ont bondi de plus de moitié sur un an au second trimestre. Sa croissance monumentale pourrait cependant ralentir dans un contexte de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.