Fin de la 2nde Guerre mondiale : parade militaire en mode dégradé en Russie

(Actualisé avec précisions, citation de Poutine §§3-7)

La Russie a organisé samedi son défilé du "Jour de la Victoire" le plus modeste depuis des années, en raison de la menace d'une attaque venant d'Ukraine, où l'armée russe est enlisée depuis plus de quatre ans.

Le défilé militaire du 9 mai à Moscou est un temps fort en Russie – le moment de célébrer la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie et de rendre hommage aux 27 millions de Soviétiques, dont beaucoup d'Ukrainiens, qui ont trouvé la mort pendant ce conflit.

Autrefois utilisée pour mettre en avant la puissance russe, notamment ses missiles balistiques intercontinentaux à capacité nucléaire, la parade de cette année n'a vu ni char, ni aucun autre équipement militaire défiler sur les pavés de la Place Rouge. Seules des images de sous-marins, d'avions de combat, de missiles ou encore de drones ont été projetées sur de écrans géants.

Des soldats et des marins, dont certains ont servi en Ukraine, ont défilé et acclamé le président Vladimir Poutine, assis aux côtés d'anciens combattants russes au pied du mausolée de Vladimir Lénine.

Des avions de chasse ont ensuite survolé le Kremlin et Vladimir Poutine a répété dans un court discours de huit minutes que la guerre en Ukraine - de moins en moins populaire en Russie - était une "cause juste",

"L'exploit de la génération victorieuse inspire les soldats qui mènent aujourd'hui les opérations militaires spéciales", a-t-il déclaré. "Ils sont confrontés à force agressive armée et soutenue par l'ensemble du bloc de l'Otan. Et malgré cela, nos héros continuent d'avancer."

Le président russe a ensuite déposé des fleurs sur la tombe du Soldat inconnu.

Après que la Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées d'avoir violé les cessez-le-feu unilatéraux qu'elles avaient chacune déclarés ces derniers jours pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de trois jours, de samedi à lundi, accepté par Moscou et Kyiv. Les deux parties ont également convenu d'échanger 1.000 prisonniers.

Le président américain a dit espérer qu'il serait possible de prolonger le cessez-le-feu. L'Ukraine est favorable à une telle initiative mais la Russie s'y est jusqu'à présent opposée, exigeant au préalable une capitulation de Kyiv.

Aucune violation du cessez-le-feu entré en vigueur samedi n'a été signalée pour le moment.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a assuré que Kyiv, qui multiplie les frappes de drones en Russie, jusqu'à 1.500 km de sa frontière, ne ciblerait pas le défilé à Moscou.

(Guy Faulconbridge et Vladimir Soldatkin, version française Tangi Salaün)