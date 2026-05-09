 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Moscou, des célébrations du 9-Mai sans internet ni de grands espoirs de paix
information fournie par AFP 09/05/2026 à 12:11

Le président russe Vladimir Poutine lors d'un discours sur la place Rouge pour les commémorations du 9-mai 1945, le 9 mai 2026 à Moscou ( POOL / Pavel Bednyakov )

Le président russe Vladimir Poutine lors d'un discours sur la place Rouge pour les commémorations du 9-mai 1945, le 9 mai 2026 à Moscou ( POOL / Pavel Bednyakov )

"La paix, c'est pas pour bientôt": dans Moscou livrée aux forces de l'ordre et rares promeneurs, les célébrations du 9-Mai peinent à captiver des Russes sans grande illusion sur le cessez-le-feu avec l'Ukraine et préoccupés par les coupures d'internet.

La tête engoncée dans la capuche de son jogging, Elena s'agace qu'on lui demande ce qu'elle pense du 81e anniversaire de la "Grande Victoire" sur l'Allemagne nazie en 1945 célébrée sans éclat cette année.

"J'ai besoin d'internet et il n'y en a pas", maugrée l'économiste d'entreprise de 36 ans, qui ne donne que son prénom.

Les autorités russes et les opérateurs avaient prévenu ces derniers jours que l'internet mobile serait aux abonnés absents dans Moscou "afin d'assurer la sécurité lors des célébrations" de samedi. Moscou, qui bombarde quasi-quotidiennement l'Ukraine depuis plus de quatre ans, craignait en effet des attaques de drones lancées par Kiev.

Des coupures intermittentes d'internet mobile dans le centre de Moscou ont cependant été constatées depuis plusieurs semaines.

Donald Trump a annoncé vendredi soir un cessez-le-feu de trois jours entre l'Ukraine et la Russie, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accepté, ordonnant à ses troupes de ne pas attaquer le défilé sur la place Rouge.

Une courte trêve de 32 heures pour la Pâque orthodoxe avait été décrétée mi-avril mais Moscou et Kiev s'était mutuellement accusés de l'avoir massivement violée.

La trêve actuelle, Elena dit l'attendre "depuis longtemps. Il me semble que tout le monde l'attend".

Pour autant, la jeune Moscovite estime que le point final du conflit "n'est pas pour bientôt, même si on veut tous" la paix.

L'offensive à grande échelle lancée en Ukraine par la Russie en février 2022 a fait des centaines de milliers de morts. C'est le conflit le plus sanglant en Europe depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Lors de son allocution de moins de dix minutes sur la place Rouge, le président russe Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 26 ans, a assuré que la guerre menée par la Russie était une cause "juste".

Des militaires russes défilent sur la place Rouge à Moscou pour les commémorations du 9-Mai, le 9 mai 2026 ( AFP / Igor IVANKO )

Des militaires russes défilent sur la place Rouge à Moscou pour les commémorations du 9-Mai, le 9 mai 2026 ( AFP / Igor IVANKO )

"Nous devons signer des accords de paix", estime néanmoins Lidia, 82 ans. "Mais d'abord nous devons chasser (les Ukrainiens, ndlr) de notre territoire", dit-elle, reprenant le discours du Kremlin qui revendique des régions entières de l'est de l'Ukraine, dont le Donbass.

-"Un jour comme un autre" -

Cette année encore, les drapeaux russes et ceux arborant le blason de la ville de Moscou sont au rendez-vous sur les façades et les affiches appelant à être "fiers" de la victoire sur le nazisme ornent les vitrines.

La police et la Rosgvardia, la garde nationale russe, sillonnent le Koltso, l'avenue circulaire du centre de Moscou, tandis qu'une famille endimanchée se prend en photo devant une énorme affiche clamant: "nous nous souvenons".

Une femme passe devant une affiche célébrant le "jour de la Victoire" pour les commémorations du 81 anniversaire de la capitulation allemande en 1945, le 6 mai 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

Une femme passe devant une affiche célébrant le "jour de la Victoire" pour les commémorations du 81 anniversaire de la capitulation allemande en 1945, le 6 mai 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

Mais rien à voir avec la pompe déployée l'an dernier pour le 80e anniversaire de la capitulation nazie auquel avaient assisté nombre de dirigeants étrangers, dont les présidents chinois Xi Jinping et brésilien Lula.

Les célébrations sur la place Rouge ont duré samedi 45 petites minutes, discours de Vladimir Poutine compris.

A quelques encablures du Kremlin, Daniil, 26 ans, vapote en se rendant à la salle de sport. Pas le temps de parler. D'ailleurs, pour lui, le 9-Mai est "un jour comme un autre". Et lorsqu'on lui demande si la trêve est un prélude à la paix, Daniil se contente d'un "non".

Oksana est, elle, un peu perdue. L'infirmière venue de l'Oural tente de se repérer dans les rues quasi-désertes de Moscou en scrutant un plan sur l'écran de son smartphone.

"Comme il n'y a pas internet (mobile, ndlr), j'ai fait une photo du plan avant de partir de chez moi", explique la jeune femme.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un véhicule militaire israélien passe devant des maisons détruites par des frappes israéliennes dans le sud du Liban, vu depuis une position de l’autre côté de la frontière, en Haute Galilée, au nord d’Israël, le 7 mai 2026 ( AFP / Jalaa MAREY )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.05.2026 12:55 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, samedi: - L'armée israélienne frappe plusieurs villages du sud du Liban L'armée israélienne, qui avait lancé plus tôt un appel à évacuer neuf localités du sud du Liban en vue d'attaques contre ... Lire la suite

  • Trump annonce une trêve de trois jours entre la Russie et l'Ukraine
    Trump annonce une trêve de trois jours entre la Russie et l'Ukraine
    information fournie par AFP Video 09.05.2026 12:51 

    Donald Trump a annoncé vendredi depuis Washington avoir obtenu une trêve de trois jours, du 9 au 11 mai, entre la Russie et l'Ukraine, ajoutant que ces deux pays en profiteront pour échanger chacun 1.000 prisonniers.

  • Le Premier ministre britannique, Keir Starmer (c), et son épouse Victoria à la sortie d'un bureau de vote, à Londres, le 7 mai 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Royaume-Uni : Starmer prépare sa riposte après la défaite électorale du Labour
    information fournie par AFP 09.05.2026 12:34 

    Le premier ministre britannique Keir Starmer prépare sa riposte après la défaite des travaillistes aux élections locales de jeudi en Grande-Bretagne, déterminé à rester à Downing Street malgré les appels croissants samedi à son départ dans son propre camp. Le chef ... Lire la suite

  • Starmer rencontre les figures de proue du Parti travailliste
    Starmer rencontre les figures de proue du Parti travailliste
    information fournie par AFP Video 09.05.2026 12:25 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer rencontre des personnalités de premier plan du Parti travailliste, notamment l'ancienne vice-présidente du parti Harriet Harman et l'ancien Premier ministre Gordon Brown, au 10 Downing Street, après la défaite historique ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank