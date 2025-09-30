 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fill Up Média signe un partenariat avec Adsquare
information fournie par AOF 30/09/2025 à 11:37

(AOF) - Fill Up Média, spécialiste de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, annonce un partenariat stratégique avec Adsquare, acteur reconnu de l’adtech et des solutions de données mobiles. « Notre collaboration avec Adsquare nous permet d’allier la puissance de l’audience DOOH avec la précision des données mobiles, pour des campagnes optimisées et efficientes qui touchent la bonne cible, au bon moment, au bon endroit et avec le bon message », déclare Elodie Acerbis, directrice marketing & communication chez Fill Up Média

FILL UP MEDIA
6,750 EUR Euronext Paris +3,85%
