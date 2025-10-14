 Aller au contenu principal
Le directeur général de JPMorgan déclare que son exposition au concessionnaire automobile en faillite Tricolor "n'a pas été notre meilleur moment"
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'exposition de JPMorgan Chase au concessionnaire automobile en faillite Tricolor n'est pas "notre meilleur moment", a déclaré Jamie Dimon, directeur général de la banque, lors d'une conférence téléphonique mardi.

JPMorgan a passé une charge de 170 millions de dollars au troisième trimestre en rapport avec cette situation, et la banque est en train de revoir ses contrôles, a déclaré le directeur financier Jeremy Barnum. Les faillites de Tricolor et des sociétés First Brands, liées au secteur automobile, ainsi que les pertes potentielles des banques et des fonds d'investissement, suscitent de nouvelles inquiétudes quant aux risques cachés dans certaines parties du marché du crédit, ce qui incite les investisseurs à examiner de plus près les dettes à risque.

