Filana en hausse après la levée par la FDA de la suspension d'une étude sur un médicament contre l'épilepsie

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22 septembre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Filana Therapeutics FLNA.O ont progressé de 30 % pour atteindre 96 centimes avant l'ouverture du marché

** La société indique que la FDA américaine a levé la suspension clinique pesant sur son médicament expérimental, le simufilam

** Filana précise que cela ouvre la voie à une étude de phase intermédiaire chez des patients atteints d’épilepsie liée au syndrome de sclérose tubéreuse

** Le syndrome de sclérose tubéreuse est une maladie génétique rare pouvant entraîner l’apparition de tumeurs dans plusieurs organes et des crises épileptiques souvent difficiles à contrôler

** Le simufilam est conçu pour modifier la filamine A, une protéine qui contribue au maintien de la structure cellulaire et à la régulation des signaux au sein des cellules; ce médicament a permis de réduire l’activité épileptique lors de deux études menées sur des souris

** L'étude testera deux doses chez 40 patients âgés de 12 à 55 ans répartis sur 13 sites aux États-Unis; le recrutement devrait débuter d'ici le premier trimestre 2027

** Le titre FLNA affiche une baisse de 62,7 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture