FILAE : OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE SUIVIE D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIEE PAR



TREEHOUSE JUNIOR LIMITED

SOCIETE CONTROLEE PAR FRANCISCO PARTNERS GP VI MANAGEMENT LLC





PRESENTEE PAR



BANQUE PRESENTATRICE

CONSEIL







MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ET DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE TREEHOUSE JUNIOR LIMITED



PRIX DE L’OFFRE : 20,75 EUROS PAR ACTION FILAE



DUREE DE L’OFFRE : DOUZE (12) JOURS DE NEGOCIATION

Le calendrier de la présente offre publique d'achat simplifiée sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") conformément à son règlement général.







Le présent communiqué a été établi et diffusé par la société Treehouse Junior limited en application des dispositions des articles 231-27 1° et 2° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).