Communiqué de presse Filae



Croissance de +39% du chiffre d'affaires au 1er trimestre - L'assemblée générale demandée par Trudaine Participations n'aura pas lieu



Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) annonce ce jour son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 et l'issue de la procédure judiciaire initiée par Trudaine Participations.

Chiffre d'affaires en progression de 39%

Au 1er trimestre 2021, l'activité s'établit à 1,3 M€, en hausse de +39% par rapport au 1er trimestre 2020. Cette solide performance matérialise la progression soutenue du nombre d'abonnés actifs qui s'élève à près de 71 000 abonnés à fin mars, en croissance de 29% sur un an.

Au cours des 3 premiers mois de l'exercice, le site Filae s'est également enrichi de plus de 40 millions de nouvelles données généalogiques accessibles à partir de sa recherche universelle. La Société a notamment poursuivi son programme de transcription des registres paroissiaux français numérisés du XVIIIème siècle.