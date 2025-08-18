Figure Technology Solutions publie son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le sort de l'Ukraine s'est-il joué sur une veste de costume? Certainement pas, mais le choix de Volodymyr Zelensky de renoncer lundi à son habituelle tenue d'inspiration militaire pour une mise plus formelle a mis Donald Trump d'excellente humeur. "Je n'arrive ...
La Bourse de New York a terminé sans entrain lundi, les investisseurs attendant d'y voir plus clair quant à la trajectoire monétaire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), sur fond de nouveaux résultats d'entreprises. L'indice Nasdaq (+0,03%), l'indice ...
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 18 août - ** Les actions de l'entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O ont ...
Le puissant ouragan Erin continue de se renforcer lundi dans la région des Caraïbes et poursuit sa route vers les Bahamas, porteur de vents soutenus et de pluies intenses, selon le centre américain des ouragans (NHC). Premier ouragan de la saison en Atlantique ...
