Figma sacrifie ses revenus pour conquérir l'IA, Wall Street sanctionne

Figma a publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieurs aux attentes de Wall Street, mais son action reculait de 7% après la clôture. L'éditeur américain de logiciels de conception numérique privilégie l'adoption de ses fonctionnalités d'intelligence artificielle plutôt que leur monétisation immédiate, acceptant de sacrifier une partie de ses revenus à court terme pour soutenir sa croissance future. Cette stratégie intervient dans un contexte de transformation du secteur des logiciels, où l'IA représente à la fois une opportunité commerciale et une menace concurrentielle.

Au troisième trimestre, Figma a enregistré un chiffre d'affaires de 391,4 millions de dollars, en hausse d'environ 43% sur un an et supérieur aux 375,8 millions attendus. Le bénéfice ajusté par action a atteint 0,10 dollar, contre 0,05 dollar anticipé, tandis que la marge opérationnelle ajustée s'est établie à 12%, contre un consensus de 6,1%. La perte nette a été ramenée à 81,3 millions de dollars, contre 1,10 milliard un an auparavant. Pour 2026, Figma a relevé sa prévision de revenus entre 1,497 et 1,499 milliard de dollars, contre 1,463 à 1,467 milliard précédemment, ainsi que son objectif de marge opérationnelle à 11%, contre 9%. Le groupe anticipe toutefois un ralentissement de sa croissance à environ 33% au quatrième trimestre, contre 43% au troisième, mais au-dessus des 28% attendus.

Figma cherche à accélérer l'utilisation de ses outils d'IA en accordant davantage de crédits à ses clients sans relever ses tarifs. Selon son directeur financier, Praveer Melwani, cette politique revient à renoncer temporairement à certains revenus pour favoriser une adoption durable. Les premiers résultats montrent une hausse de près de 50% du nombre d'utilisateurs hebdomadaires consommant des crédits d'IA dans les entreprises dépensant plus de 10.000 dollars auprès de Figma. La proportion des tâches traitées par son modèle propriétaire a également doublé, tandis que la diminution des annulations de modifications générées par l'IA suggère une amélioration de leur qualité. Le groupe entend ainsi développer ses propres technologies pour réduire les coûts, améliorer les performances et limiter sa dépendance aux fournisseurs externes.

Malgré ces progrès, les investisseurs restent prudents quant à la capacité de Figma à transformer cette adoption croissante en revenus supplémentaires et en rentabilité durable. L'action a perdu environ 41% depuis le début de l'année 2026, contre une progression de 12% du S&P 500, sur fond d'inquiétudes concernant la concurrence des nouveaux outils de conception fondés sur l'IA. Le secteur traverse également une phase d'ajustement, illustrée par l'annonce de Canva de supprimer 22% de ses effectifs. Pour Figma, l'enjeu consiste désormais à démontrer que les investissements consentis pour développer l'utilisation de l'intelligence artificielle permettront de préserver sa croissance à long terme, malgré le ralentissement attendu de son activité au quatrième trimestre.