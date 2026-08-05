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Figma revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, grâce à une demande soutenue stimulée par ses initiatives en matière d'IA
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des actions) par Deborah Mary Sophia

Figma FIG.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, encouragée par la forte demande pour ses logiciels de conception, les efforts de l'entreprise pour intégrer l'IA dans ses outils ayant contribué à attirer et à fidéliser davantage d'utilisateurs.

Les actions de la société ont toutefois chuté de 10 % en séance prolongée après qu’elle a maintenu inchangées ses prévisions de bénéfices annuels, alimentant les craintes que ses investissements dans l’IA ne pèsent sur ses marges bénéficiaires.

Connue pour sa plateforme accessible via un navigateur qui permet aux équipes de conception de collaborer en temps réel, Figma a misé fortement sur l’intelligence artificielle, en intégrant cette technologie à l’ensemble de son portefeuille afin d’attirer davantage d’utilisateurs en rendant ses outils plus accessibles et plus faciles à utiliser.

En début d’année, la société a lancé un agent IA directement intégré au canevas Figma, capable d’exécuter diverses tâches telles que la modification de fichiers volumineux, l’ajustement de mises en page et l’exécution de workflows en plusieurs étapes.

Les efforts de Figma en matière d’IA portent leurs fruits, les clients adoptant de plus en plus ses outils d’IA pour des tâches allant de l’esquisse et du brainstorming au codage et à la mise sur le marché de produits.

Figma table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 1,463 milliard et 1,467 milliard de dollars, dont la valeur médiane implique un taux de croissance de 39 %, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures (35 %) et supérieur aux estimations des analystes (36,1 %), selon les données compilées par LSEG.

“Nous constatons une réelle dynamique dans la monétisation de l’IA… Cela commence à se refléter dans notre taux de rétention en dollars, dans notre marge brute en dollars, et tout cela parce que Figma propose une offre unique,” a déclaré à Reuters Praveer Melwani, directeur financier de Figma.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 370,1 millions de dollars pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, en hausse de 48 % par rapport à l’année précédente, dépassant ainsi les estimations qui s’élevaient à 351,6 millions de dollars.

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