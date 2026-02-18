Figma prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations, les logiciels de conception gagnant en popularité

Figma FIG.N a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, le fabricant de logiciels de conception anticipant une demande robuste et misant sur ses efforts pour élargir sa base d'utilisateurs.

La société a misé sur l'intelligence artificielle générative en tant qu'outil stratégique pour se démarquer dans un secteur encombré dominé par Adobe ADBE.O , tout en cherchant à réaliser des acquisitions pour renforcer ses produits.

« La thèse de fond pour nous est qu'à mesure que l'IA s'améliore, Figma s'améliore... ce que nous voulons pouvoir faire, c'est fournir aux gens la toile infinie qui leur permet d'explorer les idées et ensuite d'explorer ces idées beaucoup plus rapidement », a déclaré à Reuters Praveer Melwani, directeur financier.

Figma prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 1,36 et 1,37 milliard de dollars, contre des estimations de 1,29 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est établi à 303,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 293,2 millions de dollars. Sur une base ajustée, la société a gagné 8 cents par action, alors que les estimations tablaient sur un bénéfice de 7 cents. Les dépenses d'exploitation du quatrième trimestre ont presque triplé.

"Il existe un mode de calcul des rémunérations à base d'actions (SBC), qui sont ensuite amorties. Il s'agit d'une méthode d'attribution accélérée, les dépenses sont importantes au cours des deux premiers trimestres, après l'entrée en bourse", a déclaré Praveer Melwani.

Figma est entrée en bourse en juillet de l'année dernière lors d'un démarrage en fanfare qui a vu ses actions gagner 250 % le premier jour de cotation, mais l'action s'est effondrée d'environ 80 % depuis.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 315 à 317 millions de dollars pour le premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur 291,9 millions de dollars.