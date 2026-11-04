Figma mise sur les crédits basés sur l'IA et sur un modèle développé en interne pour améliorer ses marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Deborah Mary Sophia

Figma FIG.N compte tirer profit de ses fonctionnalités d’IA grâce à un système de crédits et utiliser son modèle propriétaire pour optimiser les tâches sur sa plateforme de conception afin de renforcer ses marges, a déclaré mercredi à Reuters son directeur financier, Praveer Melwani.

La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de marge d’exploitation, encouragée par la demande pour ses outils d’IA, notamment un assistant de conception baptisé “Figma Agent”.

Toutefois, son action a chuté de 8% en séance prolongée après l’annonce d’une marge brute au troisième trimestre légèrement inférieure aux estimations.

“Au cours du troisième trimestre, nous avons de plus en plus proposé nos produits via notre modèle propriétaire, ce qui nous permet de mieux servir nos clients grâce à une latence réduite, une qualité supérieure et une tarification plus efficace”, a déclaré M. Melwani lors d’un entretien.

Voici plus de détails:

* Jusqu’en octobre, plus de 80% des grands clients payants de Figma utilisaient des crédits d’IA chaque semaine, ce qui a stimulé la monétisation

* La décision de l’entreprise de revoir sa tarification afin d’offrir aux clients davantage de crédits d’IA que ce pour quoi ils avaient initialement payé a également contribué à stimuler l’utilisation des crédits et la fidélisation, a expliqué M. Melwani

* “Nous avons constaté une augmentation de 40% du taux d’utilisation de ces modules complémentaires depuis que nous avons revu leur tarification”, a ajouté M. Melwani

* Figma a plus que doublé la part des travaux réalisés à l’aide de son modèle de conception propriétaire post-entraîné

* La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 1,497 milliard et 1,499 milliard de dollars, contre une fourchette comprise entre 1,463 milliard et 1,467 milliard de dollars précédemment

* Elle prévoit un résultat d'exploitation ajusté compris entre 158 et 163 millions de dollars et une marge d'exploitation de 11%, contre 125 à 135 millions de dollars et une marge d'exploitation de 9% précédemment

* Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a bondi de 43% pour atteindre 391,4 millions de dollars, dépassant les estimations, tandis que la marge brute de 80% s’est située juste en dessous des prévisions de 81%