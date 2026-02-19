Figma bondit, la poussée de l'IA stimulant les dépenses en matière de conception de logiciels

Les actions de Figma FIG.N ont augmenté d'environ 14% avant la cloche jeudi, les investisseurs ayant salué les solides prévisions de revenus du fournisseur de logiciels de conception et les commentaires sur ses ambitions en matière d'intelligence artificielle.

Figma est devenu un choix populaire pour la conception parmi divers groupes, y compris les entreprises et les indépendants, car il permet aux utilisateurs d'exécuter chaque étape du processus créatif - de l'idéation et du brainstorming au codage et à l'expédition - sur une seule plate-forme.

Pour renforcer sa position sur un marché hautement concurrentiel, Figma a intégré l'IA dans sa plateforme afin d'attirer davantage d'utilisateurs - une stratégie également employée par son grand rival Adobe ADBE.O , qui se bat pour obtenir des dollars de la part de ses clients.

Figma a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 1,36 et 1,37 milliard de dollars, contre des estimations de 1,29 milliard de dollars, selon des données compilées par LSEG.

À partir de mars prochain, l'entreprise passera également à un modèle de monétisation hybride en vendant des crédits d'IA.

"Nous commencerons à appliquer des limites de crédit... pour les utilisateurs puissants qui dépassent ces limites de crédit intégrées, nous vendrons des modules complémentaires", a déclaré Praveer Melwani, directeur financier de Figma, lors d'une interview accordée à Reuters mercredi.

Cependant, les investissements dans l'IA et les opérations commerciales, ainsi que la rémunération à base d'actions, font grimper les coûts globaux. Les dirigeants ont déjà dit que les dépenses en IA pèseraient sur les marges brutes.

Si les gains actuels se maintiennent, Figma devrait ajouter plus de 1,7 milliard de dollars à sa valeur de marché.