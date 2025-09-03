 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Figen AI présente une plateforme d'IA dédiée au fonds immobiliers grand public
information fournie par AOF 03/09/2025 à 16:10

(AOF) - Figen AI a annoncé le lancement officiel de SCPI.AI, couvrant 100% des fonds immobiliers grand public. Disposant d'une couverture historique de 2013 à nos jours, cette plateforme les analyse en s’appuyant sur plus de 200 indicateurs financiers & ESG.

Vincent Aurez, co-fondateur et président de Figen AI a déclaré : " Avec SCPI.AI, nous faisons entrer la pierre-papier dans une nouvelle ère de transparence et d'accessibilité. Grâce à la puissance de l'IA, nous permettons aux professionnels du conseil patrimonial et aux sociétés de gestion d'avoir une vision claire et transparente de l'ensemble du marché afin de conseiller au mieux leurs clients. Il s'agit d'une V0.1 qui sera mise à disposition de nos 800 clients à partir de septembre et mise à jour régulièrement. Le suivi des allocations et le croisement avec des bases de données expertes sur l'ESG sont en cours de développement et arriveront prochainement. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

