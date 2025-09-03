Figen AI présente une plateforme d'IA dédiée au fonds immobiliers grand public

(AOF) - Figen AI a annoncé le lancement officiel de SCPI.AI, couvrant 100% des fonds immobiliers grand public. Disposant d'une couverture historique de 2013 à nos jours, cette plateforme les analyse en s’appuyant sur plus de 200 indicateurs financiers & ESG.

Vincent Aurez, co-fondateur et président de Figen AI a déclaré : " Avec SCPI.AI, nous faisons entrer la pierre-papier dans une nouvelle ère de transparence et d'accessibilité. Grâce à la puissance de l'IA, nous permettons aux professionnels du conseil patrimonial et aux sociétés de gestion d'avoir une vision claire et transparente de l'ensemble du marché afin de conseiller au mieux leurs clients. Il s'agit d'une V0.1 qui sera mise à disposition de nos 800 clients à partir de septembre et mise à jour régulièrement. Le suivi des allocations et le croisement avec des bases de données expertes sur l'ESG sont en cours de développement et arriveront prochainement. "