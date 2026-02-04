 Aller au contenu principal
Figeac Aéro signe un 3e trimestre record et confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 18:10

Le sous-traitant aéronautique enregistre un chiffre d'affaires de 336,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2025/26, en hausse organique de 12,4%. Le groupe affiche ainsi un 19ème trimestre consécutif de croissance et atteint un nouveau sommet trimestriel.

Au troisième trimestre (clos le 31 décembre 2025), le chiffre d'affaires ressort à 121,1 MEUR, en progression organique de 17,8% sur un an. Cette performance est portée par les divisions Aérostructures & Aéromoteurs ( 17,8% en org., à 111,2 MEUR), bénéficiant d'une forte demande sur les programmes Airbus et LEAP, ainsi que par l'activité Défense & Énergie ( 17,3% en org., à 9,9 MEUR), stimulée notamment par la livraison de commandes hydro et un bon niveau d'activité dans la défense.

Moteur principal de la demande de nouveaux appareils, le trafic aérien passager et fret reste en 2025 sur une très saine dynamique avec une hausse de 5,3% du trafic passagers (porté principalement par une croissance du trafic international de 7,1%) et une hausse du fret de 3,4%.
FIGEAC AÉRO maintient en effet l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/26, malgré l'incendie survenu début janvier sur le site d'Aulnat, qui n'a pas entraîné de pertes humaines et dont l'impact reste jugé modéré.

Le groupe anticipe toujours un chiffre d'affaires compris entre 470 et 490 MEUR, un EBITDA courant entre 77 et 83 MEUR, un FCF entre 35 et 40 MEUR et la poursuite de la réduction de l'endettement, avec un levier attendu entre 3 et 3,5. À moyen terme, les ambitions sont confirmées : chiffre d'affaires supérieur à 600 MEUR et levier financier inférieur à 2.

Valeurs associées

FIGEAC AERO
10,6000 EUR Euronext Paris -0,47%
