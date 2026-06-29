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FIGEAC AÉRO RETENU POUR SOUTENIR LA MODERNISATION DU CHAR LECLERC
information fournie par Boursorama CP 29/06/2026 à 08:30

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce avoir été retenu pour la production de pièces mise en œuvre dans un programme de modernisation du char français Leclerc.

FIGEAC AÉRO poursuit ses avancées dans le segment de la défense, tant avec les programmes aéronautiques comme le chasseur Rafale, que dans les équipements et systèmes militaires terrestres. Au travers de sa filiale spécialisée Mécabrive Industries, le Groupe est aujourd’hui retenu pour la production d’un ensemble de pièces aluminium de petite et moyenne dimension à destination de systèmes optroniques et de navigation, qui viendront équiper les chars Leclerc (développé par GIAT Industries devenu Nexter puis aujourd’hui KNDS), utilisés par l’armée française.

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