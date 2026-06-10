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FIGEAC AÉRO : RÉSULTATS ANNUELS 2025/26
information fournie par Boursorama CP 10/06/2026 à 17:46

RÉSULTATS ANNUELS 2025/26 :
ENGAGEMENTS TENUS DANS UN CONTEXTE EXIGEANT
POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT
MAINTIEN DU CAP OPÉRATIONNEL 2028
NOUVELLES INITIATIVES STRATÉGIQUES

Objectifs financiers tous atteints pour la 5ème année consécutive
Chiffre d’affaires de 486,8 M€, en croissance organique de 15,8%
EBITDA courant record de 78,6 M€, en croissance de 13,1%
Free Cash Flow de 36,0 M€, quasi-stable par rapport au record de l’exercice précédent

Performance réalisée dans un contexte exigeant lié au dollar et au sinistre de FIGEAC AÉRO Aulnat

Poursuite du désendettement en ligne avec la trajectoire définie
Baisse de la dette nette à 263,4 M€ (contre 274,0 M€ à la fin du 1er semestre)
Objectif de désendettement atteint avec un levier financier de 3,4

Valeurs associées

FIGEAC AERO
10,5600 EUR Euronext Paris +0,57%

1 commentaire

  • 17:55

    bien tres bien

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