FIGEAC AÉRO : RÉSULTATS ANNUELS 2025/26

RÉSULTATS ANNUELS 2025/26 :

ENGAGEMENTS TENUS DANS UN CONTEXTE EXIGEANT

POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

MAINTIEN DU CAP OPÉRATIONNEL 2028

NOUVELLES INITIATIVES STRATÉGIQUES



Objectifs financiers tous atteints pour la 5ème année consécutive

Chiffre d’affaires de 486,8 M€, en croissance organique de 15,8%

EBITDA courant record de 78,6 M€, en croissance de 13,1%

Free Cash Flow de 36,0 M€, quasi-stable par rapport au record de l’exercice précédent



Performance réalisée dans un contexte exigeant lié au dollar et au sinistre de FIGEAC AÉRO Aulnat



Poursuite du désendettement en ligne avec la trajectoire définie

Baisse de la dette nette à 263,4 M€ (contre 274,0 M€ à la fin du 1er semestre)

Objectif de désendettement atteint avec un levier financier de 3,4