Figeac Aéro : rentabilité accrue, activité plus forte attendue au second semestre

(AOF) - La chute du titre de Figeac Aéro (-8,51% à 10,75 euros) ce mardi matin peut étonner au regard de sa performance globalement solide signée au premier semestre de son exercice 2025/2026, comme le souligne son PDG Jean-Claude Maillard : "Après avoir retrouvé à l’occasion du dernier exercice les niveaux d’activité et une situation financière nettement plus solide par rapport à l’avant-crise, nous poursuivons sur notre lancée, avec un 17ème et 18ème trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires, l’amélioration de notre rentabilité et la poursuite de notre désendettement".

Or, on pourrait penser que les investisseurs n'ont pas un appétit croissant à investir dans l'action Figeac Aéro, sans doute refroidis par les pertes nettes accentuées de l'entreprise sur ce semestre. Sur cette période, elles s'élèvent à 17,4 millions d'euros, contre 4,4 millions d'euros il y a un an à la même période. L'équipementier aéronautique avance "l'évolution du résultat financier pour expliquer le creusement de ses pertes".

Précisément, le groupe affiche un résultat financier négatif de 24,6 millions d'euros, contre -11,8 millions d'euros précédemment, sous l'effet de charges uniquement comptables (non-cash) d'un montant de 10,1 millions d'euros (augmentation de la composante equity de l'ORNANE pour 7,4 millions d'euros, réévaluation de participations en dollars pour 1,0 M€ et autres impacts comptables pour 1,7 million d'euros).

En dépit de ces pertes, sur ces six premiers mois de cet exercice, le chiffre d'affaires de Figeac Aéro, déjà connu, a progressé en organique de 9,6% (+7,7% en données publiées) à 215,3 millions d'euros. L'activité est tirée par la division Aéro, avec une belle croissance de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP, qui bénéficie du redressement des volumes du 1B équipant les 737 de Boeing, et par les activités défense et énergie.

Nouvelle amélioration de la rentabilité opérationnelle

Grâce à la croissance du chiffre d'affaires, et la maîtrise de sa structure de coûts, l'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques voit sa performance opérationnelle poursuivre son amélioration.

Sur ce premier semestre, l'Ebitda courant s'inscrit en hausse de 18,6%, soit une croissance deux fois plus élevée que celle du chiffre d'affaires, pour atteindre 30,6 millions d'euros, contre 25,8 millions d'euros sur la période comparable, soit une marge en hausse de 130 points de base à 14,2%, contre 12,9% un an auparavant. Cette évolution s'explique principalement par la croissance de l'activité et dans une moindre mesure, de la poursuite des progrès au Mexique et des renégociations de contrats.

La hausse de la rentabilité est portée par les deux divisions du groupe. D'un côté, l'activité Aérostructures & Aéromoteurs voit son Ebitda courant atteindre 29,7 millions d'euros, en nette hausse par rapport à 25,1 millions d'euros. De l'autre, l'Ebitda courant de la division Défense & Énergie progresse également pour s'établir à 900 000 euros, contre 700 000 euros un an auparavant.

Le résultat opérationnel courant sur ce semestre ressort en nette progression de 46,3%, à 7,2 millions d'euros, contre 4,9 millions d'euros au premier semestre 2024/25, soit une marge de 3,4%, en progression de 90 points de base sur un an.

Poursuite du désendettement

Alignée avec l'amélioration de la rentabilité, la capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement et impôts) progresse sur le semestre de 13,2%, à 27 millions d'euros, contre 23,9 millions d'euros sur la période comparable.

Durant le semestre, Figeac Aéro a tiré parti de l'accélération de son désendettement, en initiant notamment une première opération de refinancement. Celle-ci a eu lieu sous la forme d'une obligation d'un montant nominal de 60 millions d'euros à échéance juillet 2030, souscrite par des investisseurs institutionnels français et internationaux. Cette opération avait pour objectif de refinancer les dettes les plus couteuses du groupe et rééquilibrer le calendrier d'amortissement de sa dette, dont la plupart des échéances étaient concentrées en 2028.

Confiant après la publication hier de ces résultats, Oddo BHF reste à Surperformance sur Figeac Aéro avec un objectif de cours inchangé à 13,5 euros. "La valorisation reste attractive avec une décote de 10% par rapport aux pairs midcaps sur une base calendarisée de 2027 (6.8x vs 7.6x) pour un TMVA (taux moyen de variation) 2025-2028 de 38% de l'Ebitda ajusté", souligne le broker.

Suite à cette publication semestrielle, le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/2026 : un chiffre d'affaires compris entre 470 et 490 millions d'euros, un Ebitda courant entre 77 et 83 millions d'euros, un free cash-flow entre 35 et 40 millions d'euros, et un levier financier ramené autour de 3x. Une activité bien plus forte au second semestre est attendue.

En outre, il réitère son objectif de maintenir des investissements autour de 8% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2025/2026, soit un montant d'environ 40 millions d'euros, pour continuer à moderniser son outil industriel et préparer les accélérations à venir. Sur ce premier semestre, Figeac Aéro a réalisé des investissements nets d'un montant de 22,2 millions d'euros, contre 15,1 millions d'euros sur l'exercice précédent.

Enfin, l'équipementier aéronautique confirme la trajectoire à l'horizon mars 2028 : chiffre d'affaires supérieur à 600 millions d'euros, et situation financière faiblement endettée avec un levier financier inférieur à 2.

