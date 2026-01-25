Deux départements bretons maintenus en vigilance orange crues jusqu'à lundi

A Quimperlé, dans le Finistère, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Deux départements bretons, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, restent placés en vigilance orange crues jusqu'à lundi, malgré une accalmie dimanche, a indiqué dimanche Météo-France.

Le Finistère, qui était en vigilance orange, est lui repassé en vigilance jaune, selon le dernier bulletin diffusé vers 16H00 de Vigicrues.

En Bretagne, "en l'absence de nouvelles précipitations significatives depuis ce matin, les propagation et décrues s’amorcent ou se poursuivent sur de nombreux secteurs", indique Vigicrues.

Des débordements étaient en cours sur le bassin de l’Oust, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, "où une crue importante est en phase de propagation".

Sur les autres cours d’eau placés en vigilance jaune dans la péninsule, "des débordements faibles et localisés sont en cours ou attendus du fait de la propagations des crues", d'après la même source.

La tendance générale à la décrue devrait se poursuivre "jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle onde pluvieuse" lundi en fin d'après-midi sur la Bretagne, "susceptible de provoquer une nouvelle réaction des cours d’eau".

Interrogé par l'AFP, Michaël Quernez, maire de Quimperlé, ville du Finistère de 12.000 habitants où la Laïta est sortie cette semaine de son lit, pointait dimanche une amélioration de la situation dans sa commune.

"On a une décrue qui nous permet de prendre des décisions qui vont faciliter la vie des gens", a-t-il dit, citant la réouverture de certaines voies.

Toutefois, malgré cette accalmie, "on reste extrêmement vigilant et extrêmement prudent, puisque nous savons que la pluviométrie nous est défavorable, malgré des coefficients de marée qui eux sont favorables. On a une pluviométrie qui va être très importante, à la fois sur le bassin versant et sur Quimperlé", prévient le maire.

Ainsi, il n'est pas impossible que mardi ou mercredi "la Laïta passe par-dessus des barrières anti-inondations à nouveau".

En Ille-et-Vilaine, à Redon, ville qui avait été touchée par des inondations à la même période l'an passé, "il y a déjà quelques voies qui ont été fermées à la circulation. Mais on n'est pas encore au niveau de janvier 2025", a expliqué à l'AFP le maire Pascal Duchêne.

Mais, "la situation devrait se détériorer en milieu/fin de semaine prochaine".

"Nous avons choisi d’anticiper et de préparer l'installation du dispositif anti-inondation dès ce lundi 26 janvier. La situation est stable, mais les prévisions restent incertaines", a déclaré le maire dans un communiqué dimanche après-midi.