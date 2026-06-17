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FIGEAC AÉRO RENFORCE SON EXPOSITION AU RAFALE AVEC LES CANARDS
information fournie par Boursorama CP 17/06/2026 à 17:50

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce avoir été sélectionné par Dassault Aviation pour la production de pièces entrant dans la composition des canards du Rafale.

Dans le cadre de ce nouvel accord, FIGEAC AÉRO a été sélectionné pour la production de ferrures critiques en titane assurant la fixation au fuselage des ailettes situées en amont des ailes delta, les canards.
Celle-ci aura lieu au sein de TOFER, à Escalquens (Haute-Garonne).

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