Figeac Aéro remporte un contrat auprès de Bombardier

(AOF) - Figeac Aéro North America, filiale du groupe Figeac Aéro, a remporté un nouveau marché portant sur des panneaux d’empennage de jets d’affaires Bombardier, pour un montant total de 8 millions de dollars. La société sera impliquée dans la production des panneaux métalliques de revêtements équipant la dérive des jets d’affaires Bombardier Global 7500 et Challenger 350. L’impact sur le chiffre d’affaires est attendu dès le second semestre de l’exercice en cours.
