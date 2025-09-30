 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 910,00
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Figeac Aéro remporte un contrat auprès de Bombardier
information fournie par AOF 30/09/2025 à 18:16

(AOF) - Figeac Aéro North America, filiale du groupe Figeac Aéro, a remporté un nouveau marché portant sur des panneaux d’empennage de jets d’affaires Bombardier, pour un montant total de 8 millions de dollars. La société sera impliquée dans la production des panneaux métalliques de revêtements équipant la dérive des jets d’affaires Bombardier Global 7500 et Challenger 350. L’impact sur le chiffre d’affaires est attendu dès le second semestre de l’exercice en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

FIGEAC AERO
12,0000 EUR Euronext Paris +3,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank