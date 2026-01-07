La Poste va indemniser sa nouvelle PDG à la fin de son mandat

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La nouvelle PDG de La Poste Marie-Ange Debon touchera une indemnité à la fin de son mandat, a-t-on appris mardi auprès du groupe, "à l'identique" de celle attribuée par Keolis en 2020, confirmant une information de L'Informé.

"Le conseil d'administration du groupe La Poste a décidé de fixer la rémunération et les conditions de fin de mandat de sa Présidente Marie-Ange Debon à l'identique de celles qui lui ont été attribuées par le conseil de surveillance de Keolis en 2020, lorsqu'elle en a pris la présidence du directoire", a déclaré La Poste à l'AFP.

La dirigeante recevra "450.000 euros à la fin de son mandat, et même une indemnité de 900.000 euros si elle devait quitter ses fonctions avant", écrit le site d'information L'Informé.

La Poste précise "qu'il ne s'agit pas d'une indemnité spécifique mais d'une clause de non-concurrence d'une durée de un an applicable à la fin du mandat de la présidente en 2030". "En cas de rupture anticipée, l'indemnité correspond à un an de salaire", ajoute le groupe.

Selon L'Informé, la rémunération de Marie-Ange Debon est fixée "au maximum autorisé dans les entreprises détenues par l’État depuis un décret de 2012, soit 450.000 euros brut par an", correspondant à la rémunération de son prédécesseur Philippe Wahl.

Ex-présidente de Keolis, Marie-Ange Debon, 60 ans, a officiellement succédé en octobre à Philippe Wahl comme PDG de La Poste.