Figeac Aéro relève sa cible de free cash flow pour l’exercice 2024/2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société relève sa cible de free cash flow pour l'exercice 2024/25 : 30-35 millions d'euros contre un objectif initial entre 20 et 28 millions d'euros.

Anticipant ainsi une deuxième moitié de l'année contributive, Figeac Aéro confirme ses objectifs sur cet exercice : chiffre d'affaires compris entre 420 et 440 millions d'euros, Ebitda courant entre 67 et 73 millions d'euros.

Après prise en compte de l'activation de déficits d'impôts reportables à hauteur de 5 millions d'euros, Figeac Aéro affiche une perte nette à 4,4 millions d'euros, contre une perte de 5,3 millions d'euros un an auparavant.

(AOF) - L’amélioration de la performance opérationnelle de Figeac Aéro se poursuit sur le premier semestre 2024/2025. Sur cette période, l’EBITDA courant ressort à 25,8 millions d'euros, en progression de 30% par rapport au premier semestre 2023/24, soit un rythme près de trois fois plus rapide que la croissance du chiffre d’affaires. Cela se traduit par une marge d’Ebitda courant en hausse de 190 points de base à 12,9%, contre 11% il y a un an. Le résultat opérationnel courant est positif à 4,9 millions d'euros, contre une perte de 3,9 millions d'euros au semestre précédent.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.