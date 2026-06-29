Figeac Aéro poursuit son développement dans la défense terrestre

Figeac Aéro a annoncé avoir été sélectionné pour produire des composants destinés au programme de modernisation du char Leclerc, utilisé par l'armée française

Le contrat sera exécuté par sa filiale Mécabrive Industries, spécialisée dans les activités de défense non aéronautiques.

La société fabriquera des pièces en aluminium de petite et moyenne dimension destinées à des systèmes optroniques et de navigation qui équiperont les chars Leclerc.

Ces équipements visent à améliorer les capacités de vision, de détection, de reconnaissance et de précision des véhicules blindés dans le cadre du programme de modernisation lancé par la Direction générale de l'armement (DGA) et l'Armée de Terre, en attendant le remplacement du Leclerc à l'horizon 2035.

Le contrat, dont la durée est estimée à cinq ans, devrait entrer en phase de production en série au cours de l'exercice 2027-2028.

Pour Figeac Aéro, cette commande illustre la montée en puissance de ses activités dans le secteur de la défense, où le groupe est déjà présent via des programmes aéronautiques tels que le Rafale. L'entreprise entend également profiter de la hausse des dépenses militaires, notamment en Europe, en renforçant ses capacités industrielles dédiées à la défense dans le cadre de son plan stratégique PILOT 28.