FIGEAC AERO : FIGEAC AÉRO S'ADAPTE À LA CRISE SANITAIRE

Reprise progressive des sites de production

Pour rappel, le Groupe FIGEAC AÉRO s'appuie sur une organisation mondiale, avec des unités de production basées en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Tunisie et en Roumanie. Ces implantations lui permettent d'être au plus proche de ses clients, pour mieux répondre à leurs demandes et les accompagner dans la conquête de nouveaux marchés tout en améliorant sa compétitivité-prix.

En France, après une période de fermeture partielle ou totale limitée dans le temps en mars liée au durcissement des mesures de confinement, l'activité sur l'ensemble des sites de production a redémarré progressivement de manière responsable.

Aux Etats-Unis, moins affectés par les mesures gouvernementales, le site de Wichita a fonctionné à 40% des capacités alors que le site Mexicain a subi une fermeture de 5 semaines.

Dans les pays d'Afrique du Nord, le Groupe a continué de fonctionner à plus de la moitié de ses capacités sauf en Tunisie qui a subi une fermeture temporaire de 2 semaines.

Aujourd'hui, l'ensemble des sites du Groupe a repris l'activité et devrait progressivement monter en puissance pour atteindre les niveaux de cadences annoncés par les donneurs d'ordre.

Dans le contexte actuel de pandémie Covid-19, FIGEAC AÉRO a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire requises pour protéger la santé de ses collaborateurs, en lien avec les autorités de chaque pays où le Groupe opère. Ainsi, un protocole sanitaire a été mis en place sur l'ensemble des sites du Groupe reprenant des consignes d'hygiène et de sécurité strictes (organisation en équipes distinctes, adaptation des postes de travail pour faciliter la distanciation, nettoyage et désinfection, puis port de masques).

Priorité à la préservation de la trésorerie

Le Groupe a mis en place un dispositif de pilotage resserré pour protéger sa trésorerie et a adapté son dispositif de coûts en recourant notamment aux mesures d'accompagnement de l'État :

adaptation des effectifs grâce aux mesures de chômage partiel,

report des charges sociales et des traites bancaires,

gestion rigoureuse du besoin en fond de roulement (ajustement des stocks, sécurisation de la chaine d'approvisionnement et contrôle stricte des crédits clients),

plan de réduction des OPEX et CAPEX (report ou annulation de dépenses et projets d'investissements non prioritaires).

Afin de compenser les effets de la baisse d'activité et pour préserver ses ressources pendant cette période, FIGEAC AÉRO est actuellement en discussion avec ses partenaires bancaires dans le cadre de sa demande de Prêt Garanti par l'État (PGE). Pour rappel, à fin septembre 2019, le Groupe disposait de 120 M€ de trésorerie disponible.

Perspectives

Au titre de l'exercice 2019/20 (clos le 31 mars 2020), le volume d'activité du Groupe sera déjà impacté et devrait l'être de manière plus conséquente sur l'exercice suivant. Néanmoins, compte tenu des incertitudes quant à la durée et à la gravité de la pandémie et de son impact sur le secteur aéronautique, il est à ce stade difficile d'en quantifier les effets sur l'activité au cours des prochains mois de l'exercice 2020/21.

FIGEAC AÉRO dispose de nombreux atouts et pourra notamment s'appuyer sur une capacité d'adaptation rapide et éprouvée pour traverser une crise sans précédent. Néanmoins, le Groupe reste prudent et n'exclut pas d'autres mesures pour réduire ses dépenses et ajuster ses capacités afin d'accompagner la reprise de ses marchés le moment venu.



Prochains rendez-vous :

26 mai 2020, chiffre d'affaires annuel 2019/20 (après Bourse)

7 juillet 2020, résultats annuels 2019/20 (après Bourse) À PROPOS DE FIGEAC AÉRO Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 428 M€.

FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard

Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Abdelkader Benchiha

Directeur des Relations Institutionnelles

VP IR & Public Affairs

Tél. : 05 81 24 61 90 / abdelkader.benchiha@figeac-aero.com



