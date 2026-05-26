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FIGEAC AÉRO : EXTENSION DU PARTENARIAT AVEC UN CLIENT AMÉRICAIN
information fournie par Boursorama CP 26/05/2026 à 17:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat avec l’un de ses clients aux États-Unis, avec la signature d’un nouveau contrat de plusieurs millions de dollars portant sur la production de longerons d’aile pour un avion civil.

Ce client américain, un constructeur d’appareils civils et militaires de premier plan, a sélectionné FIGEAC AÉRO Wichita (FIGEAC AÉRO North America) pour la production de longerons d’aile destinés à équiper l’un de ses appareils civils.

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