FIGEAC AÉRO : EXTENSION DU PARTENARIAT AVEC UN CLIENT AMÉRICAIN

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat avec l’un de ses clients aux États-Unis, avec la signature d’un nouveau contrat de plusieurs millions de dollars portant sur la production de longerons d’aile pour un avion civil.
Ce client américain, un constructeur d’appareils civils et militaires de premier plan, a sélectionné FIGEAC AÉRO Wichita (FIGEAC AÉRO North America) pour la production de longerons d’aile destinés à équiper l’un de ses appareils civils.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer