Figeac Aero, Eiffage, LightOn... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - ArcelorMittal
Le groupe sidérurgiste présentera ses résultats annuels.
Le groupe bancaire rendra compte de ses résultats annuels.
Eiffage Énergie Systèmes, au travers de sa filiale allemande Salvia, a acquis 100 % de la société HTW Engineers, bureau d'études spécialisé dans les corps d'état techniques.
Figeac Aero
Le sous-traitant aéronautique enregistre un chiffre d'affaires de 336,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2025/26, en hausse organique de 12,4%. Le groupe affiche ainsi un 19ème trimestre consécutif de croissance et atteint un nouveau sommet trimestriel.
Le spécialiste français des systèmes de confinement s'allie au chantier naval sud-coréen dans un projet de développement commun visant à optimiser la conception et l'efficacité énergétique des très grands éthaniers.
LightOn
En 2025, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public atteint 1,7 MEUR, en hausse de 54% par rapport à 2024, traduisant une dynamique de croissance soutenue, principalement portée par le marché français.
Mauna Kea
Mauna Kea a annoncé une nouvelle organisation commerciale pour accélérer sa croissance en dehors des Etats-Unis.
Le groupe de concessions et de travaux publics diffusera ses résultats annuels.
Wallix
L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera son chiffre d'affaires 2025.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer