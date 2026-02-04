 Aller au contenu principal
Figeac Aero, Eiffage, LightOn... les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 04/02/2026 à 18:25

(AOF) - ArcelorMittal

Le groupe sidérurgiste présentera ses résultats annuels.

BNP Paribas

Le groupe bancaire rendra compte de ses résultats annuels.

Eiffage

Eiffage Énergie Systèmes, au travers de sa filiale allemande Salvia, a acquis 100 % de la société HTW Engineers, bureau d'études spécialisé dans les corps d'état techniques.

Figeac Aero

Le sous-traitant aéronautique enregistre un chiffre d'affaires de 336,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2025/26, en hausse organique de 12,4%. Le groupe affiche ainsi un 19ème trimestre consécutif de croissance et atteint un nouveau sommet trimestriel.

GTT

Le spécialiste français des systèmes de confinement s'allie au chantier naval sud-coréen dans un projet de développement commun visant à optimiser la conception et l'efficacité énergétique des très grands éthaniers.

LightOn

En 2025, le chiffre d'affaires du spécialiste de l'IA générative à destination des entreprises et du secteur public atteint 1,7 MEUR, en hausse de 54% par rapport à 2024, traduisant une dynamique de croissance soutenue, principalement portée par le marché français.

Mauna Kea

Mauna Kea a annoncé une nouvelle organisation commerciale pour accélérer sa croissance en dehors des Etats-Unis.

Vinci

Le groupe de concessions et de travaux publics diffusera ses résultats annuels.

Wallix

L'éditeur de logiciels de cybersécurité signalera son chiffre d'affaires 2025.

Valeurs associées

ARCELORMITTAL
46,940 EUR Tradegate -2,07%
ARCELORMITTAL
47,5400 EUR Euronext Amsterdam -2,38%
ARCELORMITTAL
47,530 EUR XETRA -2,30%
ARCELORMITTAL
7,575 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
ARCELORMITTAL
47,010 EUR LSE Intl -2,38%
ARCELORMITTAL
54,5500 USD OTCBB 0,00%
ARCELORMITTAL
36,4200 EUR Sibe +3,14%
ARCELORMITTAL
47,4100 EUR Sibe -2,41%
BNP PARIBAS
90,9300 EUR Euronext Paris -1,08%
EIFFAGE
128,7000 EUR Euronext Paris +0,86%
FIGEAC AERO
10,6000 EUR Euronext Paris -0,47%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
179,7000 EUR Euronext Paris -1,48%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,1252 EUR Euronext Paris +3,30%
VINCI
124,2500 EUR Euronext Paris +1,39%
WALLIX GROUP
28,9500 EUR Euronext Paris +2,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 18:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

