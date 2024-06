Figeac Aéro continue de réduire sa perte, objectifs annuels atteints

L'équipementier aéronautique Figeac Aéro a réduit sa perte lors de son exercice décalé 2023-2024 et a atteint ou dépassé ses objectifs, aidé notamment par le succès de l'Airbus A350.

( AFP / PASCAL PAVANI )

Restructurée après l'effondrement de son activité pendant la pandémie, l'entreprise basée dans le Lot et spécialisée dans la sous-traitance de pièces métalliques pour l'aéronautique, a réduit sa perte nette d'un tiers, à 12,2 millions d'euros et est parvenue pour la première fois depuis 2020 à dégager un bénéfice opérationnel, de 2,8 millions d'euros, selon des résultats provisoires publiés mercredi.

Son résultat financier reste cependant plombé (-24 millions d'euros), notamment par l'augmentation de la charge d'intérêts sur le prêt garanti par l'Etat (PGE) pendant la crise sanitaire.

"Nous réalisons un excellent exercice 2023-24, à l'issue duquel nous avons atteint ou dépassé l'ensemble de nos objectifs financiers, et ce, pour la troisième année consécutive", s'est félicité le PDG Jean-Claude Maillard, cité dans le communiqué.

Son chiffre d'affaires a en effet affiché une hausse de 16,3%, à 397,2 millions, supérieur à son objectif compris dans une fourchette allant de 375 à 390 millions. Il a également dégagé un flux de trésorerie disponible de 24,1 millions, multiplié par près de 5 et supérieur à son objectif, déjà relevé mi-mai.

Pourtant, "l'exercice a été marqué par la persistance de tensions à différents niveaux de la 'supply chain' – en matière de recrutement ou d'approvisionnement en matières premières - mais grâce à une organisation agile, nous arrivons désormais à mieux les anticiper et les maîtriser", a-t-il noté.

Au cours des 12 derniers mois, Figeac Aero a pu notamment compter sur le succès commercial du gros-porteur A350, dont l'activité réalisée par l'entreprise représente 1,4 million d'euros par appareil.

Figeac Aéro s'attend toutefois à un "impact négatif d'environ 4 millions d'euros" sur l'exercice en raison de la "baisse des prévisions de croissance des livraisons de moteurs Leap" par CFM International.

Ces moteurs équipent plus de 60% des A320 et la totalité des Boeing 737 MAX. Face aux difficultés de ses fournisseurs, notamment les motoristes, Airbus a revu à la baisse son objectif de livraison d'avions pour 2024 tandis que Boeing, empêtré dans des problèmes de qualité, a réduit ses livraisons de MAX.

Pour l'exercice 2024-2025, Figeac Aero maintient ses objectifs financiers: un chiffre d'affaires entre 420 et 440 millions d'euros, un Ebitda (excédent brut d'exploitation) courant entre 68 et 72 millions et un flux de trésorerie libre entre 20 et 28 millions.