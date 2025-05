AOF - EN SAVOIR PLUS

Le partenaire des grands avionneurs continue de profiter de la forte dynamique et de la bonne visibilité observées sur les marchés aéronautique et défense ce qui lui permet de se montrer confiant sur sa capacité à atteindre ses objectifs de moyen-terme : des revenus supérieurs à 600 millions d'euros à l'horizon 2027-2028. Le groupe explique que ses flux de production à destination des États-Unis ne représentent que 6 % de son chiffre d'affaires total.

(AOF) - Figeac Aéro a dégagé un chiffre d’affaires de 128,9 millions d’euros au quatrième trimestre 2024-2025, en hausse de 8,1 %. Il s’agit du 16ème trimestre consécutif de croissance pour le groupe qui a tenu son engagement de revenir à ses niveaux d’activité d’avant-Covid en mars 2025. Sur l’ensemble de l’exercice, ses revenus ont augmenté de 8,8 %, à 432,3 millions d’euros. Pour 2025, Figeac Aéro confirme ses objectifs et vise une hausse de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie.

Figeac Aéro confirme ses objectifs de court et moyen terme après un bon exercice 2024-2025

