Figeac Aéro: commandes record en turbines hydroélectriques information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro indique que sa filiale MTI, spécialisée en défense et énergie, enregistre un fort dynamisme commercial dans le segment des turbines hydroélectriques depuis le début de 2025, avec une prise de commandes totale de 4,6 millions d'euros à fin juin.



Cette prise de commandes record, dont plus de quatre millions devraient se déverser sur l'exercice en cours, est d'ores et déjà supérieure à celle de quatre millions engrangée sur l'ensemble de l'exercice précédent.



'La dynamique commerciale en cours permet à MTI d'anticiper la poursuite d'une croissance rentable à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur l'exercice en cours et au-delà', affirme l'équipementier aéronautique.





Valeurs associées FIGEAC AERO 10,6500 EUR Euronext Paris -2,74%