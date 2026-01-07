FIGEAC AÉRO : AGENDA FINANCIER 2026

AGENDA FINANCIER 2026
FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce le calendrier de ses prochaines publications financières.
Toutes les publications auront lieu après clôture des marchés d’Euronext Paris :
4 février 2026 :Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025/26
5 mai 2026 :Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et annuel 2025/26
10 juin 2026 :Résultats annuels 2025/26
2 septembre 2026 :Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026/27
18 novembre 2026 :Chiffre d’affaires du 2ème trimestre et semestriel 2026/27
8 décembre 2026 :Résultats semestriels 2026/27
Ce calendrier est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié si nécessaire.
