FIGEAC AERO : ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2019/20 ET PLAN 2021-2024

Figeac, le 20 novembre 2019



Activité en croissance de 9,4% au 1 er semestre malgré un marché difficile

Nouveau plan de développement 2021-2024

Renforcement de la Direction Générale avec la nomination de Didier Roux au poste de Directeur Général Adjoint

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires du premier semestre relatif à l'exercice 2019/20.

Données non auditées,

en M€ T2 T2 Var.

(%) Var. (%) S1 S1 Var.

(%) Var. (%) 2018/19 2019/20 Org. 2018/19 2019/20 Org. Aérostructures 83,9 95,5 13,8% 10,4% 174,7 193,6 10,82% 7,7% Autres activités 14,6 13,2 -9,6% -10,4% 27,3 27,3 0,00% -1,1% Chiffre d'affaires total 98,5 108,7 10,4% 8,2% 202,0 220,9 9,4% 7,0%

Un bon niveau d'activité au 2ème trimestre

FIGEAC AÉRO réalise au titre du 2ème trimestre de l'exercice 2019/20 (du 1er juillet au 30 septembre 2019), un chiffre d'affaires de 108,7 M€, en progression de +10,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent. À périmètre et taux de change constants, la croissance trimestrielle du Groupe s'élève à +8,2% grâce aux gains de nouveaux contrats dans un marché des Aérostructures toujours difficile.

La division Aérostructures qui représente 88% du chiffre d'affaires du Groupe continue de tirer la croissance globale (+13,8% en publié et +10,4% à pcc). Les autres activités affichent une baisse de 10,4% à pcc (-9,6% en publié) en raison d'un décalage de livraisons sur l'exposition au secteur pétrolier.

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre, FIGEAC AÉRO enregistre un chiffre d'affaires de

220,9 M€ en progression de 9,4%. À périmètre et taux de change constants, la croissance d'activité au 30 septembre 2019, s'élève à 7,0%.

Les incertitudes liées au retour en service du Boeing 737 MAX perdurent. Les conséquences du ralentissement de la cadence (52 à 42 avions par mois ) déjà perceptibles au 1er trimestre se sont poursuivies sur le 2ème trimestre. L'évolution des prochains trimestres dépendra du niveau des stocks de nos clients et de la date de remise en service du programme.

Perspectives 2019/20

Pour l'exercice 2019/20, malgré une année pénalisée par le ralentissement des cadences de certains programmes, l'arrêt de l'A380, du CRJ et l'impact du Boeing 737 MAX, FIGEAC AÉRO devrait délivrer une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats, afficher une progression de l'EBITDA[1] courant et générer des free cash-flows positifs.

Plan de développement 2021-2024 : une stratégie industrielle au service de la performance

Depuis 30 ans, FIGEAC AÉRO s'est imposé comme partenaire de référence de l'aéronautique et a développé des positions fortes avec 3 700 collaborateurs et 14 usines de production dans 6 pays (France, Etats-Unis, Maroc, Mexique, Roumanie et Tunisie). Aujourd'hui, après une phase d'expansion à l'international, FIGEAC AÉRO, n°1 en Europe, est positionné sur les principaux programmes actuels et futurs auprès de tous les grands donneurs d'ordre.

Afin de poursuivre son développement et révéler le plein potentiel de ses capacités de production, FIGEAC AÉRO a défini une nouvelle phase de son plan de développement (2021-2024) qui vise à donner au Groupe une trajectoire garantissant la performance économique et la création de valeur tout en maximisant la satisfaction client : la croissance devient un levier.

À cet effet, le Groupe présentera demain lors de son Capital Market Day :

Une nouvelle organisation au service de l'optimisation de l'ensemble des ressources industrielles notamment en Best cost

La zone Amérique du Nord comme principal relais de croissance qui permettra au Groupe de générer une croissance supérieure au marché

Une solidité financière pérenne Objectif de ROCE[2] après impôts supérieur à 10% Réduction de l'endettement : dette nette / EBITDA à 2,5x (à parité constante)



Renforcement de la Direction Générale

Dans le cadre de l'évolution du Groupe, FIGEAC AÉRO annonce la nomination de Didier Roux au poste de Directeur Général Adjoint afin de renforcer la Direction Générale.

Il aura plus particulièrement en charge la supervision de l'ensemble des directions du Groupe et de la stratégie aux côtés de Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général, dans un contexte de changement d'organisation afin de garantir la performance économique et la création de valeur.

Didier Roux, ingénieur diplômé de l'ENI de Tarbes, possède plus de 20 ans d'expérience sur des fonctions industrielles au sein du Groupe FIGEAC AÉRO. Il rejoint la société en 1999 au poste de Responsable du département usinage et devient Responsable de production en 2005. Il exerce les fonctions de Directeur Industriel de la Société jusqu'en 2014 et assure ensuite la Direction des Opérations du Groupe.

Prochains rendez-vous :

21 novembre 2019 : Journée investisseurs à Paris

17 décembre 2019 : Résultats du 1er Semestre 2019/20 (après Bourse)

[1] EBITDA courant : Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

[2] ROCE : Résultat opérationnel courant - impôts / total immobilisation incorporelles et corporelles + Besoin en Fonds de Roulement