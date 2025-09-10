 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fifth Third Bancorp chute après avoir annoncé une charge de dépréciation de 170 à 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la banque régionale Fifth Third Bancorp FITB.O chutent de 2,77% à 44,16 dollars avant bourse

** FITB a annoncé mardi en fin de journée qu'il avait découvert une activité frauduleuse externe présumée chez un emprunteur commercial associé à un prêt de financement adossé à des actifs

** Le solde de ce prêt s'élève à près de 200 millions de dollars

** FITB devrait procéder à une dépréciation de 170 à 200 millions de dollars au cours du troisième trimestre 2025

** À la dernière clôture, FITB a augmenté de 7,4% depuis le début de l'année

