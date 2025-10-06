Fifth Third : acquisition de Comerica pour 11 milliards de dollars

(AOF) - Fifth Third et Comerica Incorporated ont annoncé ce lundi la conclusion d'un accord de fusion définitif, aux termes duquel le premier acquerra le second dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluée à 10,9 milliards de dollars. Aux termes de cet accord, les actionnaires de Comerica recevront 1,8663 action Fifth Third pour chaque action Comerica, soit 82,88 dollars par action et une prime de 20% par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 10 jours de Comerica.

Cette acquisition constitue une accélération stratégique du plan de croissance à long terme de Fifth Third, "renforçant sa taille, sa rentabilité et sa couverture géographique".

