Field Intelligence Energy accélère

dans la dépollution en Amérique latine avec des investissements

dans l’hydrogène vert



Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que Field Intelligence Energy (FIE) détenue par Europlasma à 49%, au travers de Energy Zero Carbon (EZC) véhicule d’investissement spécialisé dans le développement de solutions d’énergie renouvelable et l’exploitation d’infrastructures énergétiques, a signé un accord avec Pronova Energy, une société formée par Ad Astra Rocket Costa Rica SRL et la société Mesoamérica.