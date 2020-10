Fidelity rachète les activités de finance personnelle de LGIM au Royaume-Uni

(NEWSManagers.com) - Fidelity International annonce l'acquisition de la branche britannique de Legal & General Investment Management (LGIM) spécialisée dans la finance personnelle. L'opération doit permettre à Fidelity de doubler le nombre de ses clients dans la division " Personal Investing" . L'activité de LGIM UK Personal Investing compte près de 300.000 clients et gère 5,8 milliards de livres sterling d'actifs. Fidelity Personal Investing compte 280.000 clients avec 20,3 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion. La transaction devrait être achevée dans les 12 prochains mois, prévoit la branche internationale du gérant américain.

" Cette acquisition fait suite à notre récent achat de Cavendish Online Investments Limited et reflète notre ambition et notre engagement sur le marché britannique de l'investissement direct" , commente Stuart Welch, responsable mondial de l'investissement personnel et du conseil chez Fidelity International.

" Cette transaction est une étape positive pour LGIM et en particulier pour notre activité de vente directe aux clients. Elle optimise la complémentarité stratégique entre deux organisations très réputées et soutient en particulier les clients, qui bénéficient désormais de la taille et de la capacité opérationnelle de Fidelity International pour ces produits spécifiques tout en continuant à bénéficier de l'expertise en matière d'investissement de LGIM qui a sous-tendu l'achat de leur produit d'origine" , ajoute Michelle Scrimgeour, directrice générale de Legal & General Investment Management.