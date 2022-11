Fidelity pioche son directeur de la distribution d'ETF en Europe germanophone chez Lyxor

(NEWSManagers.com) - Fidelity International vient de recruter Tim Breitbach comme directeur de la distribution d'ETF pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Il arrive de Lyxor ETF, où il était depuis deux ans directeur commercial auprès des institutionnels en Allemagne. Auparavant, il fut responsable des ventes institutionnelles d'ETF pour la même clientèle au sein de Société Générale CIB, et développeur commercial dans le domaine des dérivés actions et ETF chez Commerzbank.