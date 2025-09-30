 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fidelity M&R Company passe sous les 5% de Lectra
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 14:38

Fidelity Management & Research Company a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 24 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Lectra et détenir 4,99% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Lectra sur le marché. À cette occasion, FMR LLC n'a franchi aucun seuil et détient, au 24 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 5,86% du capital et des droits de vote de Lectra.

