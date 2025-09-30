Fidelity M&R Company passe sous les 5% de Lectra
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 14:38
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Lectra sur le marché. À cette occasion, FMR LLC n'a franchi aucun seuil et détient, au 24 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 5,86% du capital et des droits de vote de Lectra.
Valeurs associées
|23,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
