Fidelity International : "pour 73% des Français, les fluctuations des marchés influencent leur investissement"

(Zonebourse.com) - Le regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient a provoqué un retour de la volatilité sur les marchés ces derniers mois, accentuant les incertitudes autour des prix de l'énergie, de l'inflation et de la croissance mondiale. La nouvelle étude menée par Fidelity International révèle que 73 % des investisseurs en France déclarent que les fluctuations des marchés influencent leur comportement d'investissement.

Ces conclusions s'inscrivent dans le cadre de l'étude Be Invested Global Study de Fidelity International, réalisée auprès de plus de 13 000 investisseurs particuliers en Europe et en Asie-Pacifique, dont 1 000 en France.

A l'inverse, dans cette étude, seuls 27% affirment que ces fluctuations n'ont pas d'impact sur leurs décisions, restant fidèles à leur stratégie de long terme malgré les mouvements à court terme.

Les investisseurs français adoptent une approche prudente : 20% indiquent suspendre temporairement leurs investissements pendant les périodes de volatilité, tandis que 23% recherchent des conseils professionnels avant d'apporter des changements à leur portefeuille. Par ailleurs, 6% déclarent vendre leurs investissements dans les secteurs les plus touchés.

Les résultats mettent en évidence un décalage croissant entre les comportements d'investissement des particuliers et leurs attentes en matière de performance : bien que nombre d'entre eux réagissent avec prudence en période de forte volatilité des marchés, leurs espérances de rendement à long terme demeurent élevées, malgré des allocations de portefeuille qui ne semblent pas toujours compatibles avec ces objectifs. Ce constat se retrouve dans l'ensemble des pays européens étudiés.

En moyenne, 36% des actifs disponibles des investisseurs européens est détenu sous forme de liquidités, dont environ un quart (24%) sur des comptes d'épargne liquides, le reste étant conservé au sein des portefeuilles d'investissement. En France, la part moyenne totale de liquidités détenues par un investisseur - entre comptes d'épargne et portefeuilles d'investissement - s'élève à 38%.

Les investisseurs en Europe invoquent des raisons pratiques pour conserver des liquidités, notamment la constitution d'une épargne de précaution (44%), le besoin d'avoir rapidement accès à des fonds à court terme (13%), l'attente de conditions de marché plus favorables (10%) ainsi que les craintes liées à d'éventuelles pertes (13%).

Toutefois, ce positionnement prudent s'accompagne d'attentes ambitieuses. Les investisseurs européens visent un rendement annuel moyen de 7,3% au cours des cinq prochaines années (6,3% en France), et 65% se disent confiants dans leur capacité à atteindre leurs objectifs financiers, ce qui laisse apparaître un décalage entre leurs attentes et le positionnement actuel de leurs portefeuilles.

Une allocation trop importante aux liquidités peut freiner les objectifs de rendement à long terme

Selon les hypothèses de marchés de capitaux de Fidelity (Capital Market Assumptions - CMA), qui proposent une estimation prospective des rendements à long terme des différentes classes d'actifs, un portefeuille entièrement investi en liquidités devrait générer des rendements réels négatifs une fois l'inflation prise en compte. En d'autres termes, les investisseurs risquent de voir leur pouvoir d'achat diminuer sur une période de dix ans.

Plus largement, une part trop importante de liquidités dans un portefeuille peut réduire sensiblement les performances, au point de laisser les investisseurs avec des résultats potentiellement inférieurs de près de 40% à leurs attentes sur la même période.

Fait encourageant, de nombreux investisseurs se disent prêts au changement. Un tiers (34%) déclarent qu'ils envisageraient de transférer une partie de leurs liquidités vers les actions, et 19% vers les obligations, notamment s'ils bénéficiaient d'un meilleur accès au conseil (18%), d'incitations fiscales plus avantageuses (29%), d'une meilleure éducation sur les types d'investissements à privilégier (19%) et la manière d'investir (18%), ou encore si l'environnement devenait moins favorable à l'épargne en liquidités (15%).

En France, les principaux leviers susceptibles d'inciter les investisseurs à transférer davantage de liquidités vers des placements sont avant tout d'ordre fiscal. Près d'un tiers des investisseurs français (31%) citent de meilleures incitations fiscales comme principal facteur de motivation, devant la possibilité d'échanger avec un conseiller financier ou un professionnel de l'investissement (21%). Toutefois, 18% déclarent qu'aucun facteur ne les inciterait à modifier leur comportement, signe qu'une part non négligeable des épargnants reste attachée à la sécurité perçue des liquidités, malgré le risque d'érosion du pouvoir d'achat à long terme.

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