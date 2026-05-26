Un festival suisse annonce le report sine die d'un concert du chanteur français Patrick Bruel

Patrick Bruel lors d'une réunion du Crif, à Paris, le 17 octobre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )

Le Bellarena Indoor Festival en Suisse a annoncé mardi le report sine die du concert de Patrick Bruel prévu le 26 juin, après la multiplication de plaintes pour violences sexuelles contre le chanteur français.

Invoquant le "contexte actuel entourant la venue de Patrick Bruel", les organisateurs de ce concert, qui devait avoir lieu à Fribourg, ont indiqué dans un communiqué avoir "choisi de reporter cette date afin de laisser à la justice le temps d'établir les faits avec le recul et l'objectivité nécessaires".

Ils précisent que "la situation sera réévaluée en temps voulu en vue de l'édition 2027 du festival".

"Cette décision a été prise dans un esprit de respect, de sérénité et de bienveillance, tant envers les artistes que le public et les personnes concernées", ont expliqué les organisateurs.

"Dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible d'assurer la promotion de ce spectacle dans des conditions adéquates et apaisées", ont-ils ajouté.

Patrick Bruel, qui doit lancer sa tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique est invité par plusieurs maires, notamment ceux de Paris et Marseille, à renoncer à se produire dans leurs villes, en raison de quatre plaintes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique.

Patrick Bruel conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été annulés.

En Suisse, il doit se produire le 25 juin au Pully Live Festival et le 18 novembre à l'Arena de Genève.

Lundi, le Paléo Festival, l'un des plus grands festivals de musique en plein air d'Europe, a indiqué qu'en 2019, un "comportement inadmissible" signalé par une bénévole lors de la venue de Patrick Bruel s'était conclu par un accord entre cette dernière et le chanteur français.

Ces déclarations faisaient suite aux révélations de l'émission de TF1 "Sept à Huit" diffusée dimanche, selon lesquelles une masseuse bénévole du Paléo, qui se tient chaque année à Nyon, entre Genève et Lausanne, a dénoncé le comportement du chanteur, durant un massage organisé en coulisses du festival, le 28 juillet 2019.

Selon le Paléo, "une procédure judiciaire a été engagée" entre la bénévole et Patrick Bruel, "qui s'est conclue en 2022 par un accord entre les parties incluant une clause de confidentialité".

Selon "Sept à Huit", l'avocat du chanteur leur a confirmé l'accord, tout en soulignant qu'"il n'y a eu aucun geste de la part de Patrick Bruel envers elle".