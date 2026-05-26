Arrivée à Séoul des corps de deux vétérans français de la guerre de Corée

Des soldats transportent les cendres des vétérans français de la guerre de Corée, André Datcharry et Jacques Grisolet, à leur arrivée à l'aéroport international de Séoul, le 26 mai 2026 en Corée du Sud ( AFP / Roland DE COURSON )

Les corps de deux anciens combattants français de la guerre de Corée (1950-1953) sont arrivés mardi en Corée du Sud, où ils ont souhaité être inhumés plus de 70 ans après la fin du conflit.

Les cendres de l'adjudant-chef Jacques Grisolet et du caporal André Datcharry, décédés l'an dernier en France, ont été accueillies à l'aéroport de Séoul-Incheon par une haie d'honneur, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Elles seront inhumées mercredi dans le carré français du Cimetière mémorial des Nations Unies en Corée à Busan (sud), où reposent plus de 2.300 combattants des 22 pays étrangers ayant participé à la guerre au côté de la Corée du Sud.

Ces deux soldats étaient membres du Bataillon français de l'ONU, constitué en 1950 dans le cadre de l'intervention des Nations Unies contre l'invasion de la Corée du Sud par le Nord.

Cette force de 3.421 volontaires, commandée par le général Ralph Monclar, héros de la France Libre, a participé à plusieurs des batailles les plus violentes du conflit.

André Datcharry a servi en Corée de mars 1953 à août 1954 et a été blessé deux fois.

Jacques Grisolet, pour sa part, a été déployé à deux reprises, d'avril 1951 à juillet 1952 puis de mars à octobre 1953, prenant part à plusieurs combats majeurs, dont la meurtrière bataille de Crèvecoeur (Heartbreak Ridge) à l'automne 1951 dans les montagnes du centre de la péninsule.

Un total de 269 Français ont été tués pendant la guerre de Corée, qui a fait entre 2,5 et 3 millions de morts civils et militaires selon les estimations.

Des soldats transportent les cendres des vétérans français de la guerre de Corée, André Datcharry et Jacques Grisolet, à leur arrivée à l'aéroport international de Séoul, le 26 mai 2026 en Corée du Sud ( AFP / Roland DE COURSON )

Malgré la modestie relative de son contingent, la participation à ce conflit de la guerre froide avait permis à la France de réaffirmer son rôle international au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et de renforcer ses liens avec les Etats‑Unis.

Tout ancien combattant étranger de la guerre de Corée décédé après le conflit a le droit, s'il le souhaite, d'être inhumé auprès de ses anciens camarades à Busan, dans l'unique cimetière des Nations Unies dans le monde.

Avant les deux soldats français qui seront enterrés mercredi, 35 vétérans de plusieurs nationalités ont fait ce choix.