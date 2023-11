Fidelity International nomme des co-directeurs de l’investissement durable en Europe

Fidelity International a annoncé ce 30 octobre deux nominations dans le domaine de l’investissement durable. Phil Cliff a été nommé en tant que directeur de l’investissement durable chargé de l’intégration du climat. Aaron Hay, quant à lui, occupera le même poste pour la division du crédit privé. Ils seront basés à Londres.

Phill Cliff sera responsable du renforcement de la stratégie climat et du plan de transition de la société de gestion, dans le but de réduire de moitié les émissions des portefeuilles d’investissement d’ici 2030. Il arrive de M&G Investments , où il était directeur climat depuis 2021 et directeur des investissements durables depuis 2019. Au sein de ce poste, il était responsable de diriger la stratégie climat et le plan de transition de la société de gestion britannique, dont la création de la cadre d’investissement pour la neutralité carbone. Il est entré chez M&G Investments en 2012 comme directeur et gérant. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Threadneedle Asset Management et Skandia Life.

Aaron Hay, pour sa part, sera chargé du développement et de l’exécution de la stratégie d’investissement durable pour la division du crédit privé. Il sera également responsable de l’intégration ESG au sein du processus d’investissement ainsi que la direction des activités de l’engagement actionnarial. Il est actuellement administrateur pour la Fondation Eiris. Il arrive de Federated Hermes Limited , où il était directeur de la stratégie et de l’engagement pour les obligations durables depuis 2021, après être entré en 2018 en tant que directeur adjoint pour l’engagement actionnarial ESG. Auparavant, il a travaillé chez Accenture comme consultant en durabilité de 2015 à 2018 et en tant que conseiller pour Forum for the Future de 2012 à 2015.

Tuba Raqshan