Fidelity International : "les investisseurs en ETF privilégient de nouveau les actions américaines"

(Zonebourse.com) - Le marché européen des ETF UCITS a poursuivi sa trajectoire de croissance en juin. Avec une collecte nette de 44,9 milliards de dollars, les flux se sont inscrits au-dessus de leurs moyennes à trois et douze mois. Le regain d'intérêt des investisseurs pour les Etats-Unis constitue l'un des faits marquants du mois. Les ETF actions exposés aux Etats-Unis ont attiré 14,6 MdsUSD, soit la collecte la plus élevée parmi les différentes régions actions, prolongeant ainsi une tendance observée tout au long du deuxième trimestre.

Pour Stefan Kuhn, responsable de la distribution ETF, Europe, chez Fidelity International, "le grand thème du deuxième trimestre a été le retour des Etats-Unis. Alors que les investisseurs privilégiaient davantage l'Europe et d'autres régions en début d'année, nous observons désormais un net regain d'appétit pour le marché américain. La solidité des résultats des entreprises, conjuguée aux nouveaux records atteints par les marchés actions, a renforcé la confiance des investisseurs".

Le S&P 500 a atteint de nouveaux plus hauts au cours du deuxième trimestre, tandis que la robustesse des bénéfices a contribué à atténuer les inquiétudes liées aux valorisations. Les produits exposés aux Etats-Unis ont ainsi capté la plus grande part des flux vers les actions en juin. Dans le même temps, l'Europe a continué de perdre de son élan. Les ETF actions exposés à l'Europe ont enregistré des sorties nettes pour le troisième mois consécutif, reflétant des anticipations de croissance à court terme toujours modérées dans la région.

Les ETF sur les matières premières perdent de leur attrait

Stefan Kuhn soulève une "autre tendance notable en juin : le repli de la demande pour les ETF sur les matières premières. Les sorties ont coïncidé avec la baisse des cours de l'or, sur fond d'apaisement relatif des tensions géopolitiques au Moyen-Orient par rapport aux mois précédents".

Il souligne que "la phase d'escalade immédiate semblant désormais derrière nous, une partie de la prime de risque géopolitique s'est dissipée sur les marchés des matières premières. Dans le même temps, de nombreux investisseurs anticipent un maintien prolongé des taux d'intérêt à des niveaux élevés par les banques centrales, ce qui rend les classes d'actifs non rémunératrices, comme l'or, moins attractives. Si les prix du pétrole ont également reculé ces derniers mois, l'impact de la crise énergétique sur l'inflation et la politique monétaire demeure un enjeu central pour les marchés de capitaux".

Deuxième trimestre : un trimestre record pour les ETF actifs

Malgré la persistance des incertitudes géopolitiques et l'évolution fluctuante des anticipations économiques, le deuxième trimestre 2026 a été le meilleur trimestre jamais enregistré pour les ETF. Les ETF actifs se sont particulièrement distingués, avec une collecte nette record et une part toujours croissante dans l'ensemble du marché des ETF.

La forte demande pour les ETF actifs montre que les investisseurs cherchent de plus en plus à opérer des distinctions entre les régions, les secteurs et les entreprises. Dans un marché où l'écart entre les gagnants et les perdants se creuse, la sélection active de titres peut apporter une véritable valeur ajoutée.

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