Fidelity International lance le Global Innovators Fund

(Zonebourse.com) - Fidelity International, acteur mondial de la gestion d'actifs et des solutions d'épargne retraite, annonce aujourd'hui le lancement du fonds Fidelity Funds - Global Innovators Fund (SICAV). Celui-ci permet aux investisseurs européens et asiatiques d'accéder à une stratégie d'investissement en actions internationales axée sur l'innovation, gérée par Fidelity Investments.

Ce nouveau fonds de droit luxembourgeois permet aux clients de Fidelity International d'accéder à cette approche d'investissement par l'intermédiaire de sa gamme de fonds transfrontaliers.

Le fonds vise à investir dans des entreprises avec le potentiel d'être à la pointe de l'innovation. Il cible ainsi des sociétés qui devraient bénéficier du développement et de l'adoption de technologies, de produits, de services ou de modèles économiques innovants, ou y contribuer. L'objectif est d'identifier les entreprises capables d'impulser les transformations structurelles et les tendances de long terme dans différents secteurs d'activité, ou d'en tirer parti.

Le portefeuille se compose généralement de 100 à 200 valeurs et repose sur un processus rigoureux de recherche et de gestion des risques. En s'appuyant sur la plateforme mondiale de recherche de Fidelity Investments, le gérant adopte une approche flexible qui permet de construire un portefeuille aux expositions différenciées.

La gestion du fonds est confiée à Mark Schmehl, gérant de portefeuille expérimenté, qui bénéficie de l'appui de l'ensemble de la plateforme d'investissement de Fidelity Investments, notamment de son équipe internationale d'analystes.

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